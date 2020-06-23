استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد زيادته بمعدلات غير مسبوقة في ختام تعاملات أمس الإثنين لدي محلات الصاغة، بزيادة قدرها 16 جنيها.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم نحو 797.7 جنيه.
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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 912 جنيها.
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ارتفع 4 جنيهات فى مصر .. 3 أسباب وراء صعود سعر الذهب اليوم لمستوى تاريخي
استقرار أسعار الذهب فى ختام اليوم الأحد 21-6-2020
عيار 24 يسجل 901 جنيه.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع اليوم الاثنين
ارتفع 4 جنيهات فى مصر .. 3 أسباب وراء صعود سعر الذهب اليوم لمستوى تاريخي
استقرار أسعار الذهب فى ختام اليوم الأحد 21-6-2020
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 683.7 جنيه اليوم.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 531.8 جنيه .
ووصل سعر الجنيه الذهب 6381 جنيه و أوقية الذهب نحو 28.4 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 911.604 ألف جنيه.
وعن سعر جرام الذهب فى مصر بالمصنعية، فيختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.