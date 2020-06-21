استقرار أسعار الذهب فى ختام اليوم الأحد 21-6-2020

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية فى مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2020.
وسجل سعر الذهب عيار 24 الاغلى فئة حوالي 893 جنيها.
ووصل عيار 21 الاوسع انتشارا نحو 781 جنيها.
وسجل عيار 18 نحو 669 جنيها.
ووصل سعر جنيه الذهب 6248 جنيها.
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وسجل السعر العالمى للذهب نحو 27.759 الف جنيه للاوقية.
ووصل سعر كيلو الذهب 892.271 الف جنيه.
وعن سعر جرام الذهب فى مصر بالمصنعية، فيختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
وسجل سعر الذهب عيار 24 الاغلى فئة حوالي 893 جنيها.
ووصل عيار 21 الاوسع انتشارا نحو 781 جنيها.
وسجل عيار 18 نحو 669 جنيها.
ووصل سعر جنيه الذهب 6248 جنيها.
اقرأ أيضا..عيار 21 بــ781 جنيها.. استقرار سعر الذهب خلال منتصف اليوم
وسجل السعر العالمى للذهب نحو 27.759 الف جنيه للاوقية.
ووصل سعر كيلو الذهب 892.271 الف جنيه.
وعن سعر جرام الذهب فى مصر بالمصنعية، فيختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.