ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في ختام التعاملات

ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط طفيف لدي محلات الصاغة، قدره جنيه واحد بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة حوالي 781 جنيه مقابل 780 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 669 جنيه مقابل668.5 جنيها أمس بفارق 50 قرشا
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 521 جنيه مقابل 520 جنيه أمس بفارق جنيه واحد
في المقابل سجل سعر الجنيه الذهب 6248 جنيه و كيلو الذهب حوالي 892.6 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 27.8 ألف جنيه
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة حوالي 781 جنيه مقابل 780 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.
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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 893 جنيه مقابل891.40 جنيها أمس بفارق 160 قرشا.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 669 جنيه مقابل668.5 جنيها أمس بفارق 50 قرشا
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 521 جنيه مقابل 520 جنيه أمس بفارق جنيه واحد
في المقابل سجل سعر الجنيه الذهب 6248 جنيه و كيلو الذهب حوالي 892.6 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 27.8 ألف جنيه