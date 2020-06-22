AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفع 4 جنيهات فى مصر .. 3 أسباب وراء صعود سعر الذهب اليوم لمستوى تاريخي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:03 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوياتها في نحو 7 أعوام، كما ارتفعت أسعار الذهب محليا بنحو 4 جنيهات.

وقال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب محليا شهدت أعلي ارتفاع لها خلال تعاملات اليوم الاثنين .

وأوضح ايهاب واصف أن هذا الارتفاع ناتج عن تراجع اسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي.

 

ولفت نائب رئيس شعبة الذهب إلى أن المستثمرون في الوقت الحالي  يهرعوا لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية.

 

وأشار إلى أن اسعار الذهب اليوم جاءت كالتالي

 

عيار ١٨ : 672.85

 

عيار ٢١ : 785

 

عيار ٢٤ : 897.10

 

 

الجنيه الذهب : 6280

 

السعر العالمي : 1749

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الجمعة

بقيمة جنيهين.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 6-2020

3 جنيهات ارتفاعاً بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجّل 777 جنيهاً

عيار 21 بـ 780 جنيها .. ارتفاع سعر جرام الذهب 3 جنيهات

ترشيحاتنا

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

ابن أخويا وأختي.. إسراء عبد الفتاح تعزي أوس أوس بعد وفات رضيعه

الصحة: تراجع إصابات كورونا منتصف يوليو المقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد

كلوب عن سر غياب محمد صلاح أمام إيفرتون: لم يتدرب مع الفريق

شقيقة اوس اوس:ابن شقيقي لم يسقط من البلكونة..بلاش أخبار مفبركة

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

شقيقة اوس اوس:ابن شقيقي لم يسقط من البلكونة..بلاش أخبار مفبركة

الأهلي يعلن عن نتيجة مسحة كورونا: جميع عينات لاعبي الفريق والعاملين سلبية

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس

اتحاد اليد يدرس إلغاء دوري المحترفين دون تحديد بطل أو هابطين

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

داليا إبراهيم تعلن اعتزالها التمثيل .. تفاصيل

التعليم: اجتماع مع واضعي امتحان عربي الثانوية العامة اليوم وتعليمات بالمرونة في التصحيح

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهيموجلوبين كلمة السر.. ما علاقة الأنيميا بفيروس كورونا

غني بالفيتامينات.. طريقة عمل عصير الموز بالقهوة.. فيديو

أجواء عائلية و تورتة بيتي.. كيف احتفلت رئيسة وزراء نيوزيلندا بعيد ميلاد ابنتها