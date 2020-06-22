ارتفع 4 جنيهات فى مصر .. 3 أسباب وراء صعود سعر الذهب اليوم لمستوى تاريخي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوياتها في نحو 7 أعوام، كما ارتفعت أسعار الذهب محليا بنحو 4 جنيهات.

وقال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب محليا شهدت أعلي ارتفاع لها خلال تعاملات اليوم الاثنين .

وأوضح ايهاب واصف أن هذا الارتفاع ناتج عن تراجع اسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي.

ولفت نائب رئيس شعبة الذهب إلى أن المستثمرون في الوقت الحالي يهرعوا لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية.

وأشار إلى أن اسعار الذهب اليوم جاءت كالتالي

عيار ١٨ : 672.85

عيار ٢١ : 785

عيار ٢٤ : 897.10

الجنيه الذهب : 6280

السعر العالمي : 1749