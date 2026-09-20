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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الست ماتت.. القبض على المتهم بالاصطدام بسيدة داخل كومبوند بالتجمع

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالاصطدام بإحدى السيدات محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، وهروبه تاركاً سيارته بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الأول بالقاهرة.
 


 

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 الجارى، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم. 

بالانتقال لمحل البلاغ، تبين أنه حال عبور إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، الطريق، صدمتها سيارة ملاكى كانت تسير بسرعة زائدة، ما أدى لوفاتها، وتم نقل جثمانها لأحد المستشفيات، ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة، تم التحفظ عليها، وبذات التاريخ حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه مرتكب الواقعة، وهو طالب، يحمل جنسية إحدى الدول، يحمل رخصة قيادة دولية سارية، مقيم بدائرة القسم، وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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