أسعار الذهب في السعودية اليوم 22 يونيو 2020

ننشر أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأثنين 22-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 184.18 ريال سعودي.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.
يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.
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وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (210.49 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (192.95 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,43 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (184.18 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.09 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.87 ريال سعودي) أي ما يعادل (42,08 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.78 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (105.24 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,546 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,745 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,473 ريال سعودي) أي ما يعادل (392.73 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (210,487 ريال سعودي) أي ما يعادل (56,103 دولار أمريكي)