AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم 22 يونيو 2020

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:31 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأثنين  22-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  184.18  ريال سعودي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.


يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (210.49 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (192.95 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,43  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (184.18 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.09 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.87 ريال سعودي) أي ما يعادل (42,08 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.78  ريال سعودي) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (105.24  ريال سعودي) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,546  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,745 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,473  ريال سعودي) أي ما يعادل (392.73  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (210,487  ريال سعودي) أي ما يعادل (56,103  دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 29-4-2020

عيار 21 يسجل 181.94 ريال.. أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. عيار 21 يسجل 178 ريالا في السعودية.. و18 بـ 149 درهما في الإمارات.. و24 بـ 16 دينارا بالكويت

أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 182 ريالا سعوديا.. و18 بـ 153 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 20 -6-2020

ترشيحاتنا

سعر صادم لجاكيت ديالا مكي في أحدث إطلالتها

في ذكرى افتتاحه.. أبرز رؤساء دول ووزراء تخرجوا في الأزهر

خلى بالك شارع الهرم هيتقفل النهاردة.. تعرف على الطرق البديلة

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

بعد واقعة البساتين.. 6 نصائح لتجنب سرقة سيارتك

انفجار في مستودع للذخيرة بريف القامشلي السوري وسقوط قتلى.. فيديو

AdvertisementS

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

5 عملات كبرى تسقط أمام الجنيه.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 22-6-2020

أمريكا تطالب بإجراء مباحثات حول ليبيا طبقا لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين والأمم المتحدة

حدث ليلا.. سامح شكري: إثيوبيا تزيد العداء.. وفاة نجل أوس أوس.. الجمهور يطارد رانيا يوسف..ومرتضى منصور يرفض إجراء المسحة

بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 6 أعوام.. سرعة بديهة طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور