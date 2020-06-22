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برلمان

برلماني: المصريون على قلب رجل واحد وراء الرئيس في ملفي ليبيا وسد النهضة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:32 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جسامة التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الراهنة وبالتحديد في ملفي سد النهضة الإثيوبي وكذلك ملف ليبيا.

وقال النائب في بيان له، إن المصريين جميعا على قلب رجل واحد وراء الرئيس السيسي، ووراء كل القرارات التي سيتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري والتصدي للإرهابيين على حدود مصر الغربية وميليشيات أردوغان والمرتزقة التابعون له، كما أن مصر وراء كل القرارات والنهج الذي تتبعه مصر في ملف سد النهضة.

وشدد على أن المصريين جميعا على ثقة في القيادة السياسية لمصر وفي قوة مصر وجيشها وقدرته على التصدي لكافة التحديات التي تواجه الوطن، لافتا الى أن قوى إرهابية ومتطرفة تكره حالة الاستقرار في مصر ومعدلات التنمية والعمران ومواصلة النمو، ولذلك تكيد لمصر بمختلف السبل وهو ما يظهر جيدا في كلا من سد النهضة وليبيا، لكن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قادرة على إجهاض كل هذه الفتن.
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