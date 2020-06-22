برلماني: المصريون على قلب رجل واحد وراء الرئيس في ملفي ليبيا وسد النهضة

أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جسامة التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الراهنة وبالتحديد في ملفي سد النهضة الإثيوبي وكذلك ملف ليبيا.





وقال النائب في بيان له، إن المصريين جميعا على قلب رجل واحد وراء الرئيس السيسي، ووراء كل القرارات التي سيتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري والتصدي للإرهابيين على حدود مصر الغربية وميليشيات أردوغان والمرتزقة التابعون له، كما أن مصر وراء كل القرارات والنهج الذي تتبعه مصر في ملف سد النهضة.



