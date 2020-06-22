أحدث ظهور لـ محمد زيدان بصحبة أحد أصدقائه.. شاهد

نشر محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة مع أحد أصدقائه.
وكتب محمد زيدان على الصورة: "حبيبى يا زيكو".
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وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.
وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.