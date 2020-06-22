أحدث ظهور لـ محمد زيدان بصحبة أحد أصدقائه.. شاهد

وكتب محمد زيدان على الصورة: "حبيبى يا زيكو".

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وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.



