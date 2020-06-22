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أخبار العالم

أسبوع دموي في أمريكا.. القصة الكاملة لحادث نورث كاورلينا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
انتهى الاحتفال بذكرى التاسع عشر من يونيو "يوم الحرية" في ولاية نورث كارولينا بإطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدة أشخاص آخرين سواء بالنيران أو بالاصطدام بمركبات.

ذكرت وكالة أسوشيتد برس اللأمريكية أن مئات الأشخاص حضروا الاحتفال في شارلوت، مضيفة أنه تم استدعاء الشرطة بعد أن اصطدمت سيارة بمشاة. قال الضباط الذين توجهوا لموقع الحادث إنهم سمعوا إطلاق عدة أعيرة نارية، وسرعان ما تحول المشهد إلى فوضى.

وأضافت الوكالة أن الشرطة اضطرت على سحب أسلحتها للسيطرة على الحشد، بينما كان رجال الإطفاء متواجدون لمواجهة الحرائق أثناء محاولتهم علاج المصابين.

وقال نائب رئيس شرطة شارلوت-مكلنبورج جيرالد سميث في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "لقد كانوا يبذلون قصارى جهدهم لفهم شيء من الفوضى، وهو مشهد جماعي للإصابات". وأضاف سميث 'ليس لدينا شهود تقدموا".

وأصيب سبعة أشخاص بطلقات نارية. وبحسب وكالة أسوشييتد برس، أصيب ثلاثة منهم بجروح تهدد حياتهم، في حين لم يصب الأربعة الآخرون والذين صدموا بالمركبات بجروح خطيرة.

تظهر صور المشهد المنشورة على تويتر مساحات كبيرة من الطرق مغلقة بينما ظهر العشرات من المتفرجين في الموقع.

وليس هناك دلائل على أن إطلاق النار اليوم له صلة بالاحتجاجات المستمرة على مقتل الأميركي الأعزل من أصل إفريقي جورج فلويد وهو رهن احتجاز شرطة مدينة مينيابوليس الشهر الماضي.

وكانت مدينة مينيابوليس شهدت يوم الأحد مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار، بينما قتل شخص وأصيب آخر يوم السبت ،بجروح خطيرة في "منطقة بدون شرطة" أقامها متظاهرون في مدينة سياتل، حيث مُنع عناصر الأمن من الوصول إلى الضحايا.
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