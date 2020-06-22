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منوعات

بعد شهور من الإغلاق .. ديزني لاند تضع شروطا صارمة لدخولها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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نهى حمدي
أعلنت مدينة ديزني لاند باريس عن فتح أبوابها مرة أخرى بعد اشهر من الغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث ستبدأ إعادة افتتاح تدريجي في 15 يوليو المقبل.

تم إغلاق المتنزه الترفيهي منذ شهر مارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ولكن سيتم إعادة فتحه الشهر المقبل مع قيود على عدد الزوار وارتداء القناع الإلزامي للضيوف الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا أو أكثر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأشاروا إلى أنه لن يتم بيع التذاكر في الموقع ، مما يعني أنه يتعين على السياح اختيار موعد والتسجيل مقدمًا، في حين سيتم إلغاء العديد من العروض المعتادة.

أما بالنسبة للمسافة الاجتماعية فستعني أنه سيتم منع الأطفال من معانقة شخصيات ديزني المفضلة لديهم ، على الرغم من أن الفنانين سيظلون في الحديقة.

وتقول ديزني لاند إنها ستقدم عددًا محدودًا من التذاكر كل يوم من أجل الحفاظ على المسافة الاجتماعية عند إعادة فتح الحديقة.


سيتعين على الضيوف اختيار موعد في نظام التسجيل عبر الإنترنت ، وحتى حاملي التصاريح السنوية مدعوون لحجز أماكن  معينة.

وقالت ديزني لاند في إعلانها اليوم أن أكثر من 2000 محطة تعقيم وغسل أيدي ستكون متاحة في جميع أنحاء المنتجع، وستكون هذه عند المدخل والخروج لكل رحلة وكذلك في المطاعم والمسارح.
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