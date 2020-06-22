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أخبار البلد

للمرة الأولى في مصر.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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محمد غالي
صرح د. محمد فوزي السودة رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأنه استمرارا لريادة الهيئة بسواعد أبنائها المخلصين وتفردهم بإنجاز التدخلات الجراحية الدقيقة بمنتهى الدقة بنسب نجاح عالمية وطواقم طبية تكافئ بل وتتفوق على مثيلاتها داخل وخارج مصر، تم اليوم إجراء أول عملية قسطرة مخية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كانت تعانى من نزيف بالمخ وتمدد شريانى ما كان يهدد حياتها، لكن بتوفيق من الله تم إنقاذها على أيدى طاقم طبي متميز من مستشفى المطرية التعليمى الذين نعول عليهم كثيرا فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفى.


وأفاد د. وائل الدرندلي مدير المستشفي الذي أشرف علي تخدير المريضة بأنه تم حجز المريضة بوحدة السكتة الدماغية فجر السبت الموافق ٢٠ يونيو، وكانت تعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية ناتج عن تمدد شرياني بالمخ إضافة إلى كونها مريضة كورونا طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية علي الصدر، وتم تحضير المريضة بالوحدة تحت إشراف رئيس الوحدة د. نبيل كتشنر لمدة يومين لمناظرة الفحوصات والعرض على استشارى التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا ، وتم دخول المريضة اليوم القسطرة بعد استيفاء جميع الفحوصات والعروض الخاصة بالمريضة وتم تخدير المريضة بعد توصيلها علي المونيتور وأخذ جميع العلامات الحيوية تحت اشراف استشاري التخدير د. وائل الدرندلى وقام د. احمد بسيوني أستاذ المخ والأعصاب والفريق المعاون بقيادة د. أحمد عطيه ود. روماني عدلي ود. محمد ساهر هاشم وطاقم التمريض برئاسة مس عزة توفيق بعمل غلق للتمدد الشرياني ، والمريضة حالتها مستقرة وتخضع للملاحظة على مدار الساعة.
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