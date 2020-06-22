للمرة الأولى في مصر.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي

صرح د. محمد فوزي السودة رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأنه استمرارا لريادة الهيئة بسواعد أبنائها المخلصين وتفردهم بإنجاز التدخلات الجراحية الدقيقة بمنتهى الدقة بنسب نجاح عالمية وطواقم طبية تكافئ بل وتتفوق على مثيلاتها داخل وخارج مصر، تم اليوم إجراء أول عملية قسطرة مخية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كانت تعانى من نزيف بالمخ وتمدد شريانى ما كان يهدد حياتها، لكن بتوفيق من الله تم إنقاذها على أيدى طاقم طبي متميز من مستشفى المطرية التعليمى الذين نعول عليهم كثيرا فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفى.







