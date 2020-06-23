هل يسقط حج الفريضة لمن نوى هذا العام ولم يتمكن ؟ الإفتاء تجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من عزم إن من عزم الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك فهو مأجور بنيته ولا تسقط عنه فريضة الحج.





وأضاف «عويضة» في تصريح لـ«صدى البلد»، إن المرء يبلغ بنيته ما لم يبلغه بعمله، فلو كانت النية صادقة على أداء الفريضة فليعلم أن الله تعالى لن ضيّع عليه هذه الهِمة بقلبه فيأخذ عليها الثواب، ولكن لا تسقط عنه حج الفريضة إذا لم يكن أداها من قبل، ولكن ينال الثواب على نيته الطيبة.









وتابع: «إن من عزم على فعل طاعة وحُبس عن أداء هذه الطاعة لأمر ما، إما لمرض أو لتعطل الطريق، فأمواله هو حر فيها، فله أن يتصدق منها إن شاء أو يجعلها في وجه من وجوه الخير، كأن يعطيها للفقراء أو المساكين أو العالمة اليويمة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تسببها فيروس كورونا.

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