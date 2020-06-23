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مرأة

بالـ كاجوال.. فرح الهادي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:37 ص
الممثلة الكويتية
الممثلة الكويتية فرح الهادي
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آية التيجي
نشرت الممثلة الكويتية فرح الهادي صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال تعليقاتهم عليها.

وعلقت فرح الهادي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: شو رأيكم بالتغيير اللي صار بشعري؟ مستانسه انه قاعد يطول بطريقة صحية من بعد ما بديت رحلتي مع استخدم غذاء الشعر اللي قوى مناعة شعري.. شو رايكم بالفرق؟ قاعده افكر اطوله".


وظهرت فرح الهادي وهي ترتدي سويت شيرت واسع باللون الرمادي وببعض الرسومات من الامام، واكمام طويلة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع لون بشرتها.

فيما تركت فرح الهادي شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واختارت فرح الهادي بعض اللمسات الناعمة من المكياج على إطلالتها، حيث اختارت الماسكرا والآي شادو لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف فرح العادئ في ارتداء الاكسسورات، حيث انها اكتفت بالظهور بغطلالة بسيطة وناعمة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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