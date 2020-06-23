بفستان ملفت .. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة خلال عطلتها الصيفية فى أحد الشواطئ.
تألقت نسرين طافش فى الصورة بإطلالة جريئة، وارتدت فستانا قصيرا يصل لاعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بنقوشات عباد الشمس التى منحتها إطلالة ملفتة ومبهجة أيضا.
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ولم تتكلف نسرين طافش فى ارتداء الاكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ بها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج المتناسق مع لون بشرتها، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس ذات إطار باللون الموف وعدسات سوداء.