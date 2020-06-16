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مرأة

بملابس رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض قوامها الرشيق على إنستجرام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:57 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء ممارستها رياضة اليوجا.


وأطلت نسرين طافش على جمهورها، مرتدية توب باللون البرتقالي بتصميم "هاف ستوماك"، مع بنطال ليجن بنفس لون التوب، وأبرزت الإطلالة الرياضية قوامها الرشيق.


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كما ظهرت نسرين طافش بتسريحة شعر تناسب إطلالتها الرياضية، فاعتمدت على رفع الشعر لأعلى بطريقة الكحكة بخصلات شعرها البني.


وظهرت بدون مكياج، حيث إنها من الفنانات اللاتي يحرصن على جمال بشرتهن الطبيعي بطريقة بسيطة.

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