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بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
أثارت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، جدلا كبيرًا واسعًا بعد الفوتسيشن الجريء الذي نشرته عبر صفحتها بإنستجرام بفستان أسود مفتوح، وهذه ليست المرة الأولى التي أثارت فيها لينا الجدل بسبب صورها وملابسها المثيرة. 

وكانت أثارت لينا الجدل من قبل بنشر صور جريئة فيما  قبل ذلك  ظهرت بدون ملابس بالجزء العلوي. 

ودائما تعتمد لينا في ملابسها علي التصميمات الأوروبية الكاجول المفتوحة والبناطيل المقطعة كما لها بعض الصور بملابس أنثوية مثيرة وجريئة بعضها شفاف.


وكانت آخر حلسة تصوير نشرتها لينا الفيشاوي بفستان قصير جدا وتجلس وترفع ساقيها للأعلي علي كرسي مما جعلها مثيرة للجدل ، كما تعتمد لينا ارتداء الهوت شورت علي الجواكت الشتوية في الشتاء وغيرها من الاطلالات الغريبة والمثيرة للجدل.


ننشر هنا أبرز اطلالات لينا الفيشاوي التي اثارت الجدل عبر صفحتها على السوشيال ميديا:
بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا
بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا
بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا
بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا
بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا
بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا
بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا
بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا
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