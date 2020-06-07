لينا الفيشاوي بإطلالة عصرية على إنستجرام.. صور

شاركت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوى متابعيها عبر حسابها الرسمى على قصتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور ظهرت خلالها على عكس المألوف فى اطلالتها.

اقرا أيضا

بعد ظهورها شبة عارية لينا الفيشاوى تثير الجدل بصورة لها





ظهرت لينا أحمد الفيشاوى فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تى شيرت أسود مطبوع بالكلمات ذات اللون البرتقالي، منحها إطلالة عصرية أنثوية بسيطة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لينا أحمد الفيشاوى على خصلات شعرها الفير المختلفة على عادتها وعلى عكس المألوف عنها فهى دائما تظهر، بخصلات شعرها المموج الكيرلى.







ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها، ولم تتكلف فى ارتدء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة.







حرصت لينا الفيشاوى على وضع مكياج ذات اللون البرتقالي الذى أضاف لمسة لجمالها بالشعر الفير الذى نال إعجاب الكثير من متابعيها.