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مرأة

بالأسود.. نوال الزغبي تبرز رشاقتها في أحدث إطلالة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:41 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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آية التيجي
شاركت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وأطلت نوال الزغبي مرتدية جمبسوت أسود بسلسلة من المنتصف، واختارت حزاما باللون الأسود حول منطقة الخصر لإبراز قوامها الرشيق، مع حذاء باللون الأسود، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وتركت نوال الزغبي خصلات شعرها الذهبي منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، بتسريحة الويفي، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت نوال الزغبي إطلالتها بوضع اللمسات الهادئة التي تناسب لون بشرتها البرونزي، فوضعت اللون البيج كأحمر شفاه، مع إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكارا والآي لاينر.

وارتدت نوال الزغبي بعض الاكسسوارات الانيقة لاستكمال إطلالتها، فارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي مع اسورة بسيطة بنفس اللون.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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