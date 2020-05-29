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فن

نوال الزغبي تتحدث عن حياتها الفنية والخاصة.. الثلاثاء

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:05 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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سعيد فراج
نشرت النجمة الذهبية، الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلنت من خلالها عن لقائها المتلفز المقبل، عبر قناة MTV اللبنانية، التي تتحدث فيه عن حياتها الفنية والخاصة. 

وكتبت نوال الزغبي، في تغريدتها: «كونوا على الموعد الثلاثاء عند الساعة ٩:٤٠ مساءً بتوقيت بيروت سأكون ضيفة الإعلامي محمد قيس ضمن برنامج "#ضحك_ولعب_وجد"». 

من جهة أخرى، حققت أغنية "إتحاربت" لنوال الزغبي، تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت  .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى". 

"اتحاربت" غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر احمد ابراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان، ورتم جيتار شريف فهمي واصلان، ووتريات وصولوهات احمد ابراهيم، تنفيذ وتريات اشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان.

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