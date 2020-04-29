أغنية اتحاربت لـ نوال الزغبي.. تتر مسلسل سلطانة المعز يحقق مليون مشاهدة

حققت أغنية "إتحاربت" لنوال الزغبي، تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق، نجاح كبير جدًا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :"اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى".





اتحاربت " غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر احمد ابراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان، ورتم جيتار شريف فهمي واصلان.





ووتريات وصولوهات احمد ابراهيم، تنفيذ وتريات اشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان.





"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.