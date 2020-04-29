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فن

سلطانة المعز الحلقة 5 .. محمود عبد المغني متورط في عملية تهريب الآثار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:02 ص
سلطانة المعز
سلطانة المعز
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الاحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.

إستطاع شقيق غادة عبد الرازق "سلطانة" ، أن يبرئ شقيق محمود عبد المغني، من التهم المنسوبة إليه، بعد دفاعه عنه في المحكمة.

بينما محمود عبد المغني، بطلب يد غادة عبد الرازق، للزواج الأمر الذي رفضته إبنتها بشده وبعد محاولات كثيرة معها وافقت في نهاية الأمر وأخبرت والدتها بقرارها النهائية.

وكشفت الأحداث تورط محمود عبد المغني، في تهريب الأثار وإنه يخدع سلطانة وأن شقيقه لم يكن بريئًا من التهم التي وجتها له النيابة،ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل بخصوص محمود عبد المغني.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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