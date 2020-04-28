سلطانة المعز الحلقة 4 ..غموض في قضية شقيق محمود عبد المغني

بينما نشب خلاف بسيط بين شقيقة محمود عبد المغني، وشقيق غادة عبد الرازق في المحكمة بعد انتهاء الجلسة.

يذكر أن غادة عبد الرازق، تجسد شخصية سلطانة، وهي تعمل على عربة كبدة، كما ظهر الإعلامي عمرو الليثي في أولى حلقات المسلسل بدوره الإعلامي لتسجيل لقاء مع سلطانة داخل المنطقة التي تعمل بها.









وبمرور الأحداث تكتشف سلطانة وجود حفرة في منزلها يبلغ عمقها 8 امتار، الأمر الذي يجعلها تحقق في الواقعة بمساعدة أهل المنطقة.







