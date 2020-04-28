سلطانة المعز الحلقة 4 ..غموض في قضية شقيق محمود عبد المغني

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الاحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.
قام شقيق غادة عبد الرازق، بالترافع دفاعًا عن شقيق محمود عبد المغني، وتم تأجيل الجلسة ليوم أخر لسماع شهادة الشهود، والانتهاء من بعض الإجراءات.
بينما نشب خلاف بسيط بين شقيقة محمود عبد المغني، وشقيق غادة عبد الرازق في المحكمة بعد انتهاء الجلسة.
يذكر أن غادة عبد الرازق، تجسد شخصية سلطانة، وهي تعمل على عربة كبدة، كما ظهر الإعلامي عمرو الليثي في أولى حلقات المسلسل بدوره الإعلامي لتسجيل لقاء مع سلطانة داخل المنطقة التي تعمل بها.
وبمرور الأحداث تكتشف سلطانة وجود حفرة في منزلها يبلغ عمقها 8 امتار، الأمر الذي يجعلها تحقق في الواقعة بمساعدة أهل المنطقة.
"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.