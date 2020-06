لمساعدة أهل سوريا.. نسرين طافش تعلن عن تفاصيل حملة "100 مليون"

View this post on Instagram

. قربت تخلص حملة #١٠٠_مليون يلي أطلقها الصديق اسماعيل تمر يتمنى من الكل ما توقف هالحملة عنده و يلي بدو يعرف اي تفاصيل و حابب يساعد و يساهم بالحملة لنوقف جمب اهلنا بسوريا بهالظروف الصعبة الي عم يمرو فيها يتواصل مع اسماعيل على الانستغرام @ismaeiltamrofficial 👍🏻🌷