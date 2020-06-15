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فن

لمساعدة أهل سوريا.. نسرين طافش تعلن عن تفاصيل حملة "100 مليون"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وتظهر نسرين طافش في الفيديو وهي تتحدث عن مشاركتها في حملة "100 مليون" لمساعدة أهل سوريا في الظروف التي يمرون بها.

وعلقت على الفيديو قائلة: " قربت تخلص حملة #١٠٠_مليون يلي أطلقها الصديق إسماعيل تمر بتمنى من الكل ما توقف هالحملة عنده ".

وأضافت:"و يلي بدو يعرف اي تفاصيل و حابب يساعد و يساهم بالحملة لنوقف جمب اهلنا بسوريا بهالظروف الصعبة الي عم يمرو فيها يتواصل مع اسماعيل على الانستغرام @ismaeiltamrofficial ".


وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الفيديو، وجاء أبرز تعليقاتهم كالآتي: "الله يعطيكي العافية ، حقيقي مشاركة متميزة منك ، أهم شئ بالفنان الجانب الإنساني تبعو ، أحلى فنانة عربية ".

يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية.

وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.

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