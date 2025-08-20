قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوريكى كويكى، محافظ طوكيو، وذلك قبيل بدء الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 9" التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 22 أغسطس الجاري، والتى يحضرها رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمقابلة يوريكى كويكى بعد عدة أشهر من لقائه بها في القاهرة، حيث ناقشا معًا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة، مُعربًا عن تقديره كذلك لجهود محافظ طوكيو في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر للتعاون مع اليابان للاستفادة من خبراتها في مجال التعليم، وزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد؛  مُشيدًا  في هذا السياق بالكفاءة العالية التي تتمتع بها المدارس اليابانية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر واليابان في مجال التعليم العالي، في إطار الجامعة المصرية اليابانية للتكنولوجيا، داعيًا الطلاب اليابانيين إلى القدوم إلى مصر والدراسة بها على غرار سفر الطلاب المصريين إلى اليابان للدراسة بها، بما يُعزز برامج التبادل الطلابي بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إقبال الشباب المصري على المشروعات الناشئة وريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن شريحة الشباب تمثل نحو 60% من الشعب المصري.

كما أشاد بالتطور الثقافي والعمراني في دولة اليابان، مُعربًا عن تطلعه لتنفيذ المزيد من البرامج التي تسهم في نقل الخبرات والاستفادة من الثقافة اليابانية.

تطوير قطاع النقل في مصر

كما تطرق إلى فرص التعاون الممكنة مع الجانب الياباني لتطوير قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تجارب سابقة للتعاون مع هيئة "جايكا" اليابانية لوضع مخطط لتطوير وسائل النقل في القاهرة.

مشاركة كويكى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لمشاركة يوريكى كويكى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في ضوء تعاون اليابان مع مصر في إنشاء المتحف، فضلًا عن التعاون القائم لعرض الآثار المصرية في اليابان، في إشارة إلى معرض الملك رمسيس الثاني وكنوز الفراعنة، الذي افتتح رسميا في مارس الماضي ويستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

وخلال اللقاء، أعربت محافظ طوكيو عن تقديرها لمقابلة رئيس الوزراء، مؤكدة أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد تطورًا ملحوظًا، ومعربة عن تطلعها لدعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة التعليم وريادة الأعمال.

وأشادت "كويكي" بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية، مشيرة في هذا الإطار إلى الموقع الإستراتيجي لمصر، ووصفتها بأنها بوابة للمنطقة العربية والقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا يُعزز من فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعربت محافظ طوكيو عن تطلعها إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال زيارة الوفد المصري الحالية إلى اليابان؛ بما يسهم في دعم التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال التعليم، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود 150 طالبًا من اليابان زاروا مصر لغرض الدراسة.

حضر اللقاء محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

تيكاد 9 مدبولي التعاون المدارس اليابانية الطلاب اليابانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام اليوم

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالعبور الجديدة

أرشيفيه

رئيس التنظيم والإدارة: نعالج التكدس الوظيفي وسد العجز بالجهات المحتاجة لكوادر

بالصور

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد