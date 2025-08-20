مدبولي يلتقى رئيسة وزراء الكونغو.. ويؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ جودوث تولوكا سوميينا، رئيسة وزراء الكونغو الديمقراطية، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين الجانبين، خاصة على مستوى القيادة السياسية فى البلدين، مقدما التهنئة جودوث تولوكا سوميينا، بمناسبة توليها رئاسة الوزراء بالكونغو الديمقراطية، متمنيا لها التوفيق فى مهام منصبها الجديد.

وأكد رئيس الوزراء موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الكونغو الديمقراطية، وكذا مختلف جهود تهدئة الأوضاع فى شرق الكونغو الديمقراطية، وذلك بما يسهم فى مزيد من الاستقرار والتنمية للكونغو الديمقراطية.

كما أكد رئيس الوزراء موقف مصر الداعم للكونغو الديمقراطية فى ضوء عضويتها بمجلس الأمن، متطلعا لتأييد الكونغو الديمقراطية للدكتور خالد العناني، مرشح الدولة المصرية لمنصب مدير عام اليونيسكو للفترة القادمة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، عن تقديره لمواقف الكونغو الديمقراطية فى إطار دول حوض النيل، مشدداً على دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل، مؤكداً الاستعداد لدعم مجالات التنمية بالكونغو الديمقراطية، والمساهمة فى إنشاء أحد السدود أسوة بالمشروعات المماثلة التى قامت بها الدولة المصرية فى دول أخري بحوض النيل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدعوة الموجهة لرئيس الكونغو الديمقراطية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، معرباً عن تطلعه أن تشهد هذه الزيارة أيضاً استعراض وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للبلدين الصديقين.

وأشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد، إلى ما يشهده الجانبان من توافق حول عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية، التى من المنتظر توقيعها خلال الزيارة الرسمية القادمة.

وخلال اللقاء، أعربت جودوث تولوكا سوميينا، عن تقديرها للدعم المصري للكونغو الديمقراطية، مشيدة بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين الصديقين، لاسيما على مستوى القيادة السياسية.

ووجهت "جودوث تولوكا سوميينا"، الشكر لمصر على تأييدها لبلادها فى الحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، مؤكدة أن بلادها تأخذ بعين الاعتبار الترشيح المصري لمنظمة اليونيسكو.

وأعربت جودوث تولوكا سوميينا، خلال اللقاء، عن تقديرها للموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة بلادها، مستعرضة تطورات الأوضاع فى شرق الكونغو الديمقراطية.

وأشارت جودوث تولوكا سوميينا، إلى حرصها على دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع الدولة المصرية خلال الفترة القادمة فى العديد من المجالات، لافتة إلى أنها ستعمل على سرعة توقيع الاتفاقيات التعاون بين الجانبين، على أن يتم ذلك فى أقرب فرصة ممكنة.

كما أعربت عن تطلعها لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى مجال التبادل التجاري، ومشروعات البنية التحتية، موجهة الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الكونغو الديمقراطية خلال الفترة القادمة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والأوضاع الإقليمية بعدد من دول القارة الافريقية، وجهود التنسيق المشترك بين البلدين تجاه تلك الأوضاع.



