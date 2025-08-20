قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمه مصر، خلال جلسة السلم والاستقرار، بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد ٩"، المُنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور عددٍ من ملوك ورؤساء وقادة الدول، والذى يحضره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بنقل تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحكومة وشعب اليابان معربًا عن تقدير مصر البالغ لشراكتهم الصادقة مع قارتنا الأفريقية، والتزامهم بدعم القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، مشيدًا أيضا بالقيادة الأنجولية الحكيمة للاتحاد الأفريقي.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات المتزايدة كالنزاعات المسلحة، والإرهاب، وكذا تغير المناخ، إلى جانب مشكلات بنيوية مستعصية كارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، ومرورًا بتراجع الأمن الغذائي والمائي، وهو ما يتطلب دعمًا كبيرًا للجهود الوطنية، خاصة من قبل شركاء القارة الأفريقية وفي مقدمتها اليابان.

وخلال الجلسة أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على التطبيق العملي لتلك المقاربة من خلال ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا، وتفعيل مركز إعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر استضافة النسخة الخامسة من "منتدى أسوان" خلال شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية في إطار الترابط بين السلم والأمن والتنمية، والتطلع إلى استمرار وتكثيف أطر التعاون القائمة مع الجانب الياباني في الشأن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي - اثناء الجلسة - أن القارة الأفريقية بذلت جهودًا مضنية لإحلال السلام في السودان، وشرق الكونغو، وكذا منطقة الساحل، والصومال، وذلك من خلال نشر بعثة "أوصوم" AUSSOM"" التي ستشارك قواتنا المصرية فيها، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التمويل الأفريقي للبعثة وفقاً لقرارات "قمة مالابو" الشهر الماضي، موجهًا الشكر للحكومة اليابانية على دعمها لهذه الجهود، داعيًا المجتمع الدولي لتقديم الدعم والتمويل للبعثة الأفريقية في الصومال.


وفي ختام كلمته سلط رئيس الوزراء الضوء على القضية الفلسطينية التي احتلت دومًا أولوية متقدمة لمصر والاتحاد الأفريقي، مؤكدًا انه حان الوقت ليس فقط لإدانة العدوان الإسرائيلي وسياسته المُمنهجة للإبادة الجماعية و تصفية القضية الفلسطينية، ولكن أيضًا لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردعه، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حمايةً للشعب الفلسطيني ومقدراته.
 

تصفية القضية الفلسطينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية حمايةً للشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السلام في السودان مركز إعادة الإعمار تيكاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

ترشيحاتنا

حزن في الشرقاوية

البلد كلها حزينة.. أهالي كفر الشيخ يستقبلون المعزين في والد محمد الشناوي

محطة محولات

بعد تعرضه لحريق.. محافظ أسوان يشيد بإحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية بإدفو

خلال الاحتفال

سفراء كينيا وتنزانيا وأوغندا يشهدون احتفالية إنزال فندق عائم بترسانة أسوان

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد