سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل القطار السادس المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وتوفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة للأشقاء السودانيين العائدين طوعية إلى دولة السودان الشقيق.

حيث انطلق صباح اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 القطار رقم (1940) من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان وعلى متنه المئآت من الأسر السودانية ، وسط إجراءات تنظيمية تعكس حرص الدولة المصرية على توفير جميع التسهيلات اللوجستية والإنسانية وأوجه الرعاية خاصة بكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا بما يضمن رحلة كريمة للأشقاء السودانيين .

ومن حانبهم اعرب المواطنين السوانيين عن تقديرهم العميق لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيدين بالدعم الكامل والتنظيم الجيد الذى لا يقتصر على تسيير رحلات العودة، وانما يعكس مكانة الدولة المصرية ودورها التاريخي كركيزة للاستقرار والتكامل بين شعوب المنطقة، مؤكدين أن مصر ستظل دائمًا سندًا وداعمًا لأشقائها في مواجهة الأزمات والتحديات.

وهذا ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 23:10 من مساء اليوم، على أن يعود القطار ذاته برقم (1945) – درجة ثالثة مكيفة – من محطة أسوان في الساعة 20:30 من مساء غدا الخميس 21 أغسطس ، ليصل إلى القاهرة في 9:25 من صباح اليوم التالي.

جدير بالذكر انه بانطلاق القطار السادس يكون قد تم نقل عدد 5728 راكب من الاشقاء السودانيين عبر القطارات الستة التي قامت بستييرها هيئة السكة الحديد حتي الان في اطار تسهيل العودة الطوعية للاشقاء السودانيين (بواقع 940 راكب لكل قطار من القطارات الخمسة الاولي و 1028 راكب في القطار السادس)