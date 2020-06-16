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مرأة

بفستان محتشم.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:13 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء زينة زكى على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة للفنانة نسرين طافش.

وتألقت نسرين طافش فى الصورة بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون البرتقالى الغامق.

واتسم التصميم بأنه بسيط ولا يحمل أى نقوشات كما تميز بالقماش الشيفون الناعم، وحمل توقيع زينة زكى.

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ولم تتكلف نسرين طافش فى ارتداء الأكسسوارات و أعتمدت على البساطة مما كشف عن جمالها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيه على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.

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