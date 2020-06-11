بمكياج ناعم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الفنانةمتابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة مميزة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد.