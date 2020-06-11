بمكياج ناعم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش
متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة مميزة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد.
وظهرت نسرين طافش ببلوفر باللون الأسود هاي كول بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وقامت نسرين طافش بترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت نسرين طافش بوضع بعض اللمسات الناعمة والبسيطة
، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه باللون الكشيري والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف نسرين طافش
في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بإطلالة مميزة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..