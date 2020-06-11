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مرأة

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على إنستجرام

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:04 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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آية التيجي
شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بصورة جديدة  نشرتها عبر حسابها على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة مميزة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد.

وعلقت نسرين طافش على صورتها "طلعتلي هي الصورة من ايام تصوير مسلسل #مقامات_العشق السنة الماضية بالشام ❤".

وظهرت نسرين طافش ببلوفر باللون الأسود هاي كول بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت  نسرين طافش بترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت  نسرين طافش بوضع بعض اللمسات الناعمة والبسيطة، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه باللون الكشيري والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف نسرين طافش في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بإطلالة مميزة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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