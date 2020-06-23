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أخبار العالم

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي ناضل معنا.. والفترة المقبلة حافلة بالانتصارات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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احمد شريف

قال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الدور السياسي والدبلوماسي، الذي قامت به مصر- قبل الموقف العسكري الذي ظهر في خطاب الرئيس السيسي الأخير، والذي شاهده الجيش والشعب الليبي- كان دورا مهما جدا.



وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريحه لموقع صدى البلد، إلى أن التحركات والاتصالات والتشاورات والدعم المطلق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية؛ ساعدت كثيرا في تقوية موقف الجيش الليبي في العالم، كما خرجت بمؤتمر برلين، الذي كان في صالح الجيش الليبي.



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وأفاد العميد خالد المحجوب بن خميس، بأن الرئيس السيسي قاتل وناضل مع الجيش الليبي، وعندما حان الموعد؛ يجب أن يقال فيه قف ونحن هنا، كان الرئيس السيسي موجودا في موعده، موجها الشكر له وللشعب المصري وحكومته لدورهم العظيم، تجاه ليبيا وشعبها.



وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الشعب والجيش الليبي يثمنان دور مصر ورئيسها، لافتا إلى أن الجيش الليبي وشعبه يؤمنان بالبصيرة المشتركة، وأن ما يجمع كلا البلدين يؤثر بالإيجاب أو السلب.



ونوه إلى أن الفترة المقبلة ستكون حافلة بالانتصارات للشعب الليبي، وأن الشعب المصري وحكومته هم الداعم الحقيقي للشعب الليبي في معركته مع الإرهاب وميليشيات أردوغان.

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