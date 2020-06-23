للنشر 6 .. علامات تساعدك في شراء بطيخة حمراء

لا شك أن شراء البطيخ يحتاج لشخص يعلم كيفية انتقاؤه، للحصول على واحدة حمراء من الداخل لتكون ذات طعم حلو، فالبطيخ من الفواكه التي في كثير من الاحيان قد تكون سيئة المذاق.









و حسب ما ورد في روسيا اليوم ، فان هناك مقاييس معينة يمكنك من خلالها شراء بطيخة حمراء نسبة السكر فيها عالية و طعمها ممتاز ، و في السطور التالية سنوضح تلك المقاييس :





- هناك بقعة دائما في البطيخة تدل على أنها حمراء من الداخل ، تكون لونها أصفر أو برتقالي في القشرة الخارجية للبطيخة .

-توجد في البطيخ الحلو ذو الطعم المسكر بعض النقاط السوداء على القشرة الخارجية تشير إلى ان النحل مر من فوقه و لامسها أثناء عملية التلقيح .

-يقسم البطيخ إلى ذكر و أنثى ، الذكر عادة يكون شكله بيضاوي و كبير الحجم ، اما الأنثى غالبا تكون كروية الشكر و طعمها أحلى .

-ذيل البطيخة إذا كان يابسا فإنه يدل على حلاوتها .

ولطالما كانت البطيخة الحمراء ذات المذاق الرائع هي الاختيار الافضل للجميع عند شراء تلك الفاكهه ، و لكن أحيانا اختياراتنا لا تصيب بشكل جيد و تكون النتيجة سيئة و البطيخة طعمها سيء.