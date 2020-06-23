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تعليم

رسالة دكتوراه تناقش الفاعلية والأمان في حقن الجسم الزجاجي بـ جامعة المنصورة .. صور

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
حصل الدكتور محمد أحمد الشافعي، المدرس المساعد بقسم طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراه من كلية الطب جامعة المنصورة، وذلك عقب المناقشة العلنية للباحث بقاعة المؤتمرات بمركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة.

وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان "الفاعلية والأمان في حقن الجسم الزجاجي في حالات ارتشاحات المالوقة الناتجة عن مرض السكر".

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، الدكتور ثروت مقبل، أستاذ متفرغ طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، "ممتحنًا داخليًا"، والدكتور أحمد رشيد اللقاني، أستاذ متفرغ طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، والدكتورة مها محمد شاهين، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة "عن المشرفين"، والدكتور محمد السباعي شاهين، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة قناة السويس "ممتحنًا خارجيًا".

وحضر المناقشة، الدكتور هشام السروجي، رئيس قسم العيون، والدكتور وليد أبو سمرة، مدير مركز طب وجراحة العيون، والدكتور  هاني عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة جمعية الدلتا للعيون.

وناقشت الرسالة المقارنة بين حقن مادة الأفاستن ومادة الليوسينتس أو مادة الآيليا لتحديد مدى الكفاءة فى التأثير على سمك الشبكية وكذلك حدة الإبصار.

أوضحت هذه الدراسة، أنه بعد مرور 6 أشهر من العلاج والمتابعة، أن حقن مادة الأيليا كان لها التأثير الأقوى والملحوظ على انخفاض سمك الشبكية مقارنة بسمك الشبكية قبل العلاج.

واستنتجت الدراسة، أن استخدام حقن مادة أفليبرسبت (الآيليا) يعد علاجًا جيدًا وينتج عنه تحسن أقوى ولمدة أطول، وأن استخدام حقن البيفاسيزماب (الأفاستن) يؤدي إلى تحسن ملحوظ ولكن مع ارتفاع نسبة المضاعفات والآثار الجانبية كارتفاع ضغط العين وحدوث التهابات بالعين بصورة ملحوظة.

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