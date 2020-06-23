بعد وقف الحج لغير المقيمين بالمملكة.. النواب: طوفوا على بيوت الفقراء.. وسياحة البرلمان: مقدمات الحجز سوف ترد ولا داعي للقلق

رئيس سياحة النواب عن حجوزات الحج: محفوظة وكل الأموال تعود لأصحابها

برلماني: نؤيد قرار السعودية باقتصار الحج على المقيمين

برلماني يقترح إعطاء الفرصة للمتعافين من كورونا لأداء مناسك الحج









أيد عدد من نواب البرلمان قرار المملكة العربية السعودية، بإقامة مناسك الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وأكد نواب البرلمان أن القرار موفق وأنهم على ثقة من تكرار المملكة نجاحها فيما يتعلق بتنظيم الحج، وحثوا الراغبين في الحج هذا العام على القيام بالتصدق بهذه الأموال لدعم الفقراء والمحتجاين ومساعدة الدولة في أزمتها ضد فيروس كورونا.









وتطرق نواب البرلمان خلال تعقيبهم على قرار السعودية إلى مقدمات وحجوزات الحج والعمرة، مؤكدين أنها سترد لأصحابها، لكن هناك مشكلة اقتصادية ولا توجد سيولة، بسبب البلاء الذي وقع على شركات السياحة، وبزوال هذه المشكلة سوف تعاد الحجوزات مرة أخرى.









في البداية، أيد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قرار المملكة العربية السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه قرار حكيم لأنه سيحد من الاختلاط الخارجي بسبب الوافدين والبعثات الخارجية.



وقال صدقي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القرار جمع بين أمرين مهمين، وهو عدم إيقاف فريضة الحج إلى جانب حماية المواطنين من التزاحم والاختلاط والذي قد يتسبب في زيادة أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا



وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن السعودية قادرة على تنظيم فريضة الحج وفق الاجراءات الاحترازية الضامنة لعدم انتقال فيروس كورونا، وهو أمر اعتاده الجميع من المملكة.



وأوضح الدكتور عمرو صدقي أن القطاع السياحي سوف يتضرر من القرار بشكل كبير، لكن المصلحة العامة وصحة المواطنين أهم من أي شيء، لافتًا إلى أنه بلاء وقع على القطاع لكن دائما ما تكون الشركات السياحية واعية تماما للمصلحة العامة.



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من جانبه، أكد النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، احترامه لجميع القرارات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فيما يخص أداء فريضة الحج هذا العام، في ظل انتشار فيروس كورونا.



وطالب عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، بإعطاء فرصة للمتعافين من فيروس كورونا لأداء فريضة الحاج هذا العام.





وقال شكري الجندي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المتعافين من فيروس كورونا يكتسبون مناعة دائمة ضد المرض، وبذلك فهم غير ناقلين للعدوى، ومن ثم ليس هناك مشكلة من إعطاءهم الفرصة لأداء فريضة الحج



وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان أن إقامة فريضة الحج أمر مهم للغاية لاعتباره من شعائر الله، كما أنها من الروحانيات التي أعتادها المسلمون كل عام.





من جانبه، أكد النائب حسن السيد ضرورة استغلال توقف الحج هذا العام لغير المقيمين في المملكة العربية السعودية، والسعي إلى التصدق بتلك الأموال على المحاجين، والمساهمة مع الدولة في التغلب على أزمة فيروس كورونا.







