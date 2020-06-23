بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. محمود محرز: تسكين 197 مستثمرًا في المرحلة الأولى بمدينة الروبيكي

قال المهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي، إن وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع، تقوم بالكثير من الجولات لتطابق بين الواقع والمعروض عليها بين تلك الصناعات، وبناء على ذلك كان هناك زيارة مفاجئة لمدينة الربيكي بكل قطاعاتها للوقوف على ما تم تنفيذ وما سيتم فى المراحل المقبلة.





وأضاف "محرز" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزيرة الصناعة قامت بتفقد المرحلة الأولى بالمنطقة التي تم تسليمها لـ197 مستثمرا، وجميع الواحدات العاملة في ذلك النشاط من مدابغ ومستلزمات كيماوية ومستلزمات الجلود بكل مدخلاتها.





وتابع أنها قامت بتفقد جميع خطوط الإنتاج بمنطقة الروبيكي والسلبيات نتيجة تلك الصناعة وما يلزم من وضع إجراءات لتقليل تلك الأوضاع.





وأكد أنه تم تفقد المرحلة الثانية بمنطقة الروبيكي والتي يجرى الإنشاءات بها، والثالثة والتى تعتبر مخصصة لتنفيذ مشروعات المنتج النهائي، متابعًا أن وزيرة الصناعة قدّمت الكثير من الدعم للعاملين بالمنطقة ووضعت لهم ما يجب أن يتخذ لإجراءات الصحة المعنية والحفاظ على الشكل العام للمدينة لتكون مدينة عالمية.





وأفاد بأنه كان هناك توجيه بمنطقة الروبيكي بعد استكمال البناء وهو أن يكون هناك تطوير فى الصناعة، حيث تم بناء 213 مصنعا تم تشغيلها بالفعل في تلك المرحلة، والتى كانت تكلفتها تقريبا ما يعادل 1.8 مليار جنيه، كما أن تكلفة المرحلة الثانية كلفت تقريبا 200 مليون جنيه، لافتا إلى أنه وبهذا تكون مدينة مجرى العيون تم نقلها بالكامل.





وأشار إلى أن الهدف الأول لمدينة الروبيكي هو لنقل جميع من يعمل فى المدابغ بمجرى العيون، بما كانت تخلفه من تلوث على البيئة، حيث تم نقل 83% منهم إلى هناك وفى خلال ثلاثة أشهر سيتم استكمال المصانع، أما فى خلال 12 شهر ستكون جميع من بالمدينة تم نقلهم بالكامل.