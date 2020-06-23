قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة سمسطا في بنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، عن قطع المياه عن ( قرية مازورة – الشنطور وتوابعها بمدينة سمسطا ) وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 23-6-2020 وحتي الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 24-6-2020، وذلك للقيام بإعمال الصيانة الدورية بغرفة محابس بمحطة الشيخ عابد .





وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



