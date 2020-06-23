AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة سمسطا في بنى سويف

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، عن قطع المياه عن  ( قرية مازورة – الشنطور وتوابعها بمدينة سمسطا ) وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 23-6-2020 وحتي الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 24-6-2020، وذلك للقيام بإعمال الصيانة الدورية بغرفة محابس بمحطة الشيخ عابد . 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن مناطق بالإسكندرية غدا.. اعرف الأسباب

الجمعة.. انقطاع المياه 14 ساعة عن بعض مناطق مصر القديمة بالقاهرة‎

غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر

السبت.. انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر بالقاهرة

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

الثلاثاء.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة

ترشيحاتنا

مزايا جديدة للأقل أجرا.. احسب ضريبة دخلك بنفسك من أول يوليو

أيدت موقف السيسي بشأن ليبيا.. سوريا تعلن وقوفها إلى جانب مصر وحفتر

إنقاذا للاقتصاد. بريطانيا تختار السبت العظيم لإنهاء الإغلاق والعودة للحياة مجددا

الأعلى للجامعات يحسم مصير امتحانات طلاب السنوات النهائية.. اليوم

دعاء الامتحان لمن يعانون من النسيان..4 آيات قرآنية تجعلك تتذكر

Oppo تكشف عن Reno3 A.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. فيديو

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

يبدأ من 10 مساءً.. البرلمان يطالب بتخفيف ساعات حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات.. وعقوبات ضد مخالفي إجراءات كورونا

شركة صينية تحصل على الموافقة لبدء اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

حدث ليلًا| اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين مستمر

إنقاذا للاقتصاد. بريطانيا تختار السبت العظيم لإنهاء الإغلاق والعودة للحياة مجددا

السعودية: إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم الفريضة

الزراعيين تكشف حقيقة تواجد كورونا على المنتجات ..وتوضح الطريقة الصحيحة لنظافتها

مزايا جديدة للأقل أجرا.. احسب ضريبة دخلك بنفسك من أول يوليو

منها سك العملة مع الخزانة العامة.. رئيس الوزراء: دمج هياكل الجهات والهيئات التابعة للوزارات

أعظم معصية في ذي القعدة.. احذر الوقوع فيها إثمها كبير عند الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة

Oppo تكشف عن Reno3 A.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور