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أخبار العالم

أمريكا تسلم مجلس الأمن مشروع قرار يدين هجمات أرامكو ويمد حظر السلاح على إيران

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:00 ص
أمريكا تسلم مجلس
أمريكا تسلم مجلس الأمن مشروع قرار يدين هجمات أرامكو
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سمر صالح
سلمت الولايات المتحدة الأمريكية لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت عام 2019 في السعودية والمنسوبة إلى إيران ويقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لهذا البلد، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.

وستنتهز الولايات المتحدة، التي تدعمها منذ الجمعة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في الـ 30 من يونيو للدفاع عن مشروعها، الذي من المفترض أن تعارضه روسيا والصين.

وتخضع إيران لغاية أكتوبر لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.

ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.

وعارضت باريس وبرلين ولندن، الموقعة على الاتفاق النووي مع موسكو وبكين، في بيان مشترك رفع الحظر.

وذكروا في البيان نعتبر أن الرفع المقرر في أكتوبر المقبل لحظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب القرار 2231، قد يكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكانت روسيا والصين رفضتا مسبقا أي فكرة لتمديد الحظر، ونددتا من جديد أخيرا بانسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي مع طهران.
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