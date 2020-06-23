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ديني

بالفيديو كونفرانس.. مركز الشيخ زايد فرع أندونيسيا يحتفل بتخريج دفعته الثانية لعام 2020

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:20 م
مركز الشيخ زايد بفرع
مركز الشيخ زايد بفرع اندونيسيا يحتفل بتخريج دفعته الثانية
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محمد شحتة
احتفل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  فرع اندونيسيا  اليوم بتخريج الدفعة الثانية لهذا العام 2020 من طلاب المركز بنظام التعليم عن بعد، عبر الانترنت بتقنية الفيديو كونفرانس . 

حضر الحفل من قيادات المنظمة العالمية لخريجى الازهر بمقرها الرئيس بالقاهرة ، أ.د عبدالدايم نصير– أمين عام المنظمة، ومستشار شيخ الأزهر،  و أسامة ياسين – نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والمستشار  أحمد عبدالهادى نايبة عن معالى سفير مصر فى اندونيسيا.
 
ومن الجانب الاندونيسى حضر الدكتور أديب عبدالصمد – نيابة عن وزير الشئون الدينية بدولة اندونيسيا والدكتور محمد زين المجد – رئيس فرع المنظمة باندونيسيا و قيادات المركز فرع اندونيسيا من الجانبين المصرى والاندونيسى.

من جانبه أشاد الدكتور نصير بالنجاح والسبق الذى حققه المركز من خلال استخدام نظام التعليم عن بعد، ونجاح تلك التجربة  مما يعكس الدور الفعال الذى تقوم به المنظمة و المركز فى خدمة الطلاب والتحاقهم بجامعة الأزهر، رغم الظروف العالمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

تناول الحفل كلمات الترحيب من القيادات وعرض عدد من أنشطة الطلاب الدارسين بالمركز ، لإظهار ادائهم باللغة العربية .

يأتى هذا الحفل تقديرًا للجهود المبذولة من جانب المركز فى تقديم الخدمات التعليمية للغة العربية لغير الناطقين بها عن بعد، واستمرار لمواصلة العملية التعليمية رغم انتشار جائحة كورونا وتوقف التعليم المباشر ليأتى التعليم عن بعد خلال تلك الفترة بمثابة الأمل الذى يسعى إليه الطلاب للالتحاق بجامعة الأزهربالقاهرة.
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