أهمية وصلات الفاكيوم في السيارة ووظيفة عداد الـ RPM



يعتمد المحرك علي العديد من الأجزاء الميكانيكية ليعمل بشكل طبيعي و توجد مجموعة خراطيم ووصلات صغيرة وصلبة في المحرك تكون متصلة بالعديد من الأجزاء الحيوية في السيارة وتسمي بوصلات الفاكيوم وتقوم بالعديد من الوظائف الهامة في المحرك و في هذا السياق سنطرح عليكم هذا الموضوع.





1- زيادة استهلاك البنزين في السيارة.





2-حدوث خلل واهتزاز للمحرك عند تشغيل السيارة، خاصة عندما تكون السيارة باردة.





4- مشاكل في تعجيل وتسارع المحرك.





وصلات الفاكيوم هي المسؤولة عن ضبط ضغط المحرك و ذلك عن طريق عداد الـ RPM في السيارة، وتتحكم وصلات الفاكيوم في ارتفاع وانخفاض عدد لفات المحرك عن طريق ضغط الهواء، بحيث يبقى في المستوى الجيد الذي يساعد المحرك علي العمل بشكل جيد.وصلات الفاكيوم تقوم بالتحكم في نسبة فتح وغلق البوابة والتي بدورها تتحكم في نسبة وكمية الهواء الساخن الذي يحتاجه المحرك، وتعمل كذلك الوصلات على زيادة التحكم في مساعد الفرامل لتتوقف السيارة في زمن أقل.تتحكم وصلات الفاكيوم في منظم الفتيس وعملية تشغيله في السيارة، والعمل على ضبط المحرك أثناء دورانه بالشكل المناسب، وخاصة عند تشغيل التكييف لأن الحمل يزيد علي المحرك ويجب ضبط المحرك ليبقي في نفس المستوي التشغيلي في أي ظروف.أعراض تلف وصلات الفاكيوم :3-عدم قيادة السيارة بسلاسة، حيث تظهر تفتفة ورجة بالمحرك أثناء القيادة.5- سماع صوت صفير الهواء المتسرب الى داخل المحرك.6- ارتفاع في عدد دورات المحرك على السرعة الخاملة فوق المستوى الصحيح ( RPM ).