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أخبار العالم

أمريكا تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا.. وفوتشي: الأمر مسألة وقت ليس أكثر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن أنتوني فوتشي، مدير المعهد الأمريكي الوطني للحساسية والأمراض المعدية اليوم، الثلاثاء، موعد طرح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مستشار البيت الأبيض في تقديم إفادته في الكونجرس الأمريكي، إن لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل 2021 على أقصى تقدير.

وأكد فوتسي أن اللقاح سيتم إنتاجه من دون شك، قائلا إن الأمر مسألة وقت ليس أكثر، "لم يعد السؤال الآن إن كنا قادرين على إنتاج لقاح، بل متى سيكون اللقاح متاحا".

وحذر فوتشي من أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا قد يخرج عن السيطرة.

وكان فوتشي صرح في مقابلة مع "فرانس برس" بأنه لا ضرورة لاتخاذ إجراءات جديدة للعزل، على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة.

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