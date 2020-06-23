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أخبار البلد

الجامعة العربية تشكل لجنة لمتابعة تطورات أزمة سد النهضة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:01 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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ميـــس رضــا

قالت جامعة الدول العربية، إن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة رفض أى عمل أو إجراء يمس حقوق جميع الأطراف في مياه النيل.

 

وأعربت جامعة الدول العربية، في بيانها، عن قلقها الشديد إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة في بعض جوانبها الهامة، مؤكدة أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالسد


وأكدت جامعة الدول العربية ضرورة التزام الدول الثلاث؛ مصر وإثيوبيا والسودان، بمبادئ القانون الدولي، رافضة أي عمل أو إجراء يمس حقوق كل الأطراف في مياه النيل.

 

وأعلنت جامعة الدول العربية، تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف السد، والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة.


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