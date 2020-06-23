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رياضة

اتحاد الكرة يقرر إجراء مسحة لاعبي الزمالك يوم الخميس القادم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:36 م
الزمالك
الزمالك
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يسري غازي
اتفق مسئولو اتحاد الكرة على انهاء إجراءات خضوع لاعبي الزمالك للمسحة الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين ، ومن المنتظر أن يجري لاعبو الزمالك المسحة الطبية بعد غد الخميس. 

ووفقا لتأكيدات مصدر داخل اتحاد الكرة بان لاعبي الزمالك سيخضعون للمسحة يوم الخميس استعدادا لعودتهم للتدريبات. 

وتأتي تصريحات مسئولي اتحاد الكرة بشأن موقف لاعبي الزمالك تماشيا مع قرار رئاسة الوزراء اليوم بفتح الأندية الرياضية بداية من السبت المقبل.

في نفس السياق يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر قناه النادى الليله الموقف من القرارات التي صدرت بشأن استئناف النشاط الرياضي وذلك من خلال برنامج زملكاوي في العاشرة مساء.
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