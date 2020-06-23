اتحاد الكرة يقرر إجراء مسحة لاعبي الزمالك يوم الخميس القادم

اتفق مسئولو اتحاد الكرة على انهاء إجراءات خضوع لاعبي الزمالك للمسحة الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين ، ومن المنتظر أن يجري لاعبو الزمالك المسحة الطبية بعد غد الخميس.





ووفقا لتأكيدات مصدر داخل اتحاد الكرة بان لاعبي الزمالك سيخضعون للمسحة يوم الخميس استعدادا لعودتهم للتدريبات.





وتأتي تصريحات مسئولي اتحاد الكرة بشأن موقف لاعبي الزمالك تماشيا مع قرار رئاسة الوزراء اليوم بفتح الأندية الرياضية بداية من السبت المقبل.



