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توك شو

قالت لي عندي عجز.. معلمة مصابة بـ كورونا: طلبت من رئيس اللجنة قبول جواب اعتذاري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت آية الله مصطفى، معلمة بإدارة حلوان التعليمية، مصابة بفيروس كورونا، إنها اضطرت إلى النزول في أول أيام امتحانات الثانوية العامة؛ لأن الاعتذار لم يقبل في هذا التوقيت، مضيفة "اضطررت إلى ركوب مترو الأنفاق للذهاب إلى المدرسة ولكنني اتخذت كل الإجراءات الاحترازية".

وأضافت آية الله مصطفى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "طلبت من رئيس اللجنة قبول جواب الاعتذار لأنني مصابة بفيروس كورونا، وقالت لي أنا عندي عجز ورفضت قبول طلبي".

وتابعت آية الله مصطفى "نزلت اللجنة يوم الأحد لأن طلب الاعتذار لم  يقبل، وبعد حصولي على طلب إخلاء الطرف تم تهديدي بتحويلي للشئون القانونية".

وتابعت آية الله مصطفى "نائب وزير التعليم ارسل لي جواب اعتذار المشاركة في الملاحظة على امتحانات الثانوية العامة ".

وأكملت أية مصطفى "أنا في الأسبوع الثالث من إصابتي بفيروس كورونا وذهبت إلى مستشفى حلوان العام وأجريت التحاليل والأشعة وخضعت العزل المنزلي  لان اعراضي لا تستوجب الحجز في المستشفى".

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