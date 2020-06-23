معلمة مصابة بـ كورونا تنفي شائعة وفاتها: أنا في مرحلة التعافي .. فيديو

قالت آية الله مصطفى، معلمة بإدارة حلوان التعليمية، المصابة بفيروس كورونا، :"سمعت الشائعات التي نشرت عليا بأني توفيت واستأت منها".





وأضافت اية الله مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أن نائب وزير التربية والتعليم تواصل معها للإطمئنان على صحتها، موضحة أن الوزارة أرسلت لها جوابا بالاعتذار بشأن المشاركة في الملاحظة على امتحانات الثانوية العامة ".





وأشارت إلى أنها في الأسبوع الثالث من إصابتها بفيروس كورونا ذهبت إلى مستشفى حلوان العام وأجريت التحاليل والأشعة وخضعت العزل المنزلي لأن الأعراض لا تستوجب الحجز في المستشفى .





وتابعت ايه مصطفى:" عائلتي كلها مصابين بفيروس كورونا وزوجي الشخص الوحيد الذي لم يظهر عليه اعراض كورونا".



