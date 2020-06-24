AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

غرفة المنشآت السياحية تتطلع لزيادة معدلات التشغيل إلى 50 % الأيام المقبلة .. مرور لجان من وزارة السياحة للتفتيش على المطاعم والكافتيريات للتأكد من التزامها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الأخبار
مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية:
- قرار فتح المطاعم والكافتيريات أنقذ الاستثمارات
- نأمل أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئي إلى 50 %
- لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش على المطاعم والكافتيريات التي تم التصريح لها بالتشغيل الجزئي للتأكد من التزامها


أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات  بنسبة 25٪ من طاقتها الاستيعابية اعتبارًا من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.


وقال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن هذا القرار، قد جاء لإنقاذ الاستثمارات التى تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيريات والتى أوشكت على الانهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.


وأضاف المجلس أن هذا القرار بالتشغيل الجزئي للمطاعم، يأتى بعد جهود مضنية قد تم بذلها من قبل رئيس مجلس الإدارة عادل المصرى عبر  الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمتتالية والمتعددة مع المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاونًا وثيقًا، وأكد على دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئى مبدئيا.


وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك مع أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة لنشاط المطاعم السياحية مرة أخري بعد توقف دام لأكثر من 120 يومًا، تكبدت فيه المنشآت السياحية لخسائر فادحة كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أن هذا القرار قد جاء ليكونر بمثابة طوق نجاة للمطاعم.


وثَمن مجلس الإدارة على كل هذه الجهود المبذولة من كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية والتى أسفرت عن صدور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم، معربًا عن أمله أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئى إلى 50 ٪، حتى تتمكن  المطاعم من تحقيق الحد الأدني من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.


وناشد المجلس في البيان كافة المنشآت السياحية التي تقدمت إلي الغرفة بطلب التشغيل الجزئى وفقًا للضوابط والقواعد والمعايير التي تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش على المطاعم والكافتيريات التي تم التصريح لها بالتشغيل الجزئي للتأكد من التزامها بهذه المعايير والتي تهدف للحد من إنتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الإجتماعي والجسدى، وتخفيض عدد الرواد وطاولات الطعام وفقًا للنسبة المقررة. 


وأوضح المجلس أن هناك عقوبات قد تصل لحد إغلاق المنشأة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير النسئول ، مؤكدًا علي الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنظومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع" الرواد والعاملين معًا" وفقًا لما تم إقراره من معايير صحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية أول يونيو بهذه الشروط

لجان من السياحة للتفتيش على الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية.. ماذا وجدت

التطهير والتعقيم والتباعد الاجتماعى.. ضوابط التشغيل الجزئي للمطاعم والكافيهات السياحية.. فيديو

بدون شيشة أو حفلات.. ننشر شروط إعادة فتح الكافيهات السياحية أثناء كورونا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

إعادة تشغيل المطاعم.. المنشآت السياحية: نتوقع صدور قرار بعودة العمل خلال أيام.. ضوابط واشتراطات صحية للتشغيل.. وشهادة السلامة الصحية شرط العمل

ترشيحاتنا

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

مصدر عسكري: أصوات الانفجارات في سرت ناتجة عن تجريب بعض أنواع المدفعية

الصحة: تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 87 حالة وفاة

بصورة لهما.. تركي آل الشيخ يدعم رجاء الجداوي في أزمتها الصحية

زعيم كوريا الشمالية يوقف خطة لتنفيذ عمل عسكري ضد الجارة الجنوبية

السودان يعلن ضبط أسلحة تركية مهربة إلى إثيوبيا

AdvertisementS

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

حبس سناء سيف 15 يوما في واقعة ادعاء خطفها والتعدي عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

على شكل هرم وعجلات كبيرة.. 3 سيارات فريدة من نوعها