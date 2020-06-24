شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على مقر النادي بالجزيرة، استعدادا لخوض المران الأول، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية للعودة إلى التدريبات والتحضير لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوافد لاعبو الأهلي على مقر النادي من السابعة والنصف صباحا، وتم تجديد بوابة الدخول الخاص بهم والتي تشتمل على بوابة تعقيم وقياس درجة الحرارة.
كما حضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والجهاز المعاون الذي سيقود المران، واطمأنوا على كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل خوض المران.
وظهر لاعبو الأهلي يرتدون الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
حرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي الحديث مع اللاعبين قبل بدء المران اليوم.
وقام طبيب الفريق بشرح كافة التعليمات الاحترازية الخاصة بالمرحلة المقبلة بشكل مفصل، خاصة ما يتعلق بطريقة تعامل اللاعبين مع بعضهم أو مع الجهاز الفني خلال التدريبات؛ مشددا على ضرورة تعقيم كافة الأدوات والمعدات التي سيتم استخدامها خلال مران الفريق.