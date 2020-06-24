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رياضة

شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي على مقر النادي بالجزيرة، استعدادا لخوض المران الأول، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية للعودة إلى التدريبات والتحضير لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوافد لاعبو الأهلي على مقر النادي من السابعة والنصف صباحا، وتم تجديد بوابة الدخول الخاص بهم والتي تشتمل على بوابة تعقيم وقياس درجة الحرارة.

كما حضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والجهاز المعاون الذي سيقود المران، واطمأنوا على كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل خوض المران. 

وظهر لاعبو الأهلي يرتدون الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

حرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي الحديث مع اللاعبين قبل بدء المران اليوم.

وقام طبيب الفريق بشرح كافة التعليمات الاحترازية الخاصة بالمرحلة المقبلة بشكل مفصل، خاصة ما يتعلق بطريقة تعامل اللاعبين مع بعضهم أو مع الجهاز الفني خلال التدريبات؛ مشددا على ضرورة تعقيم كافة الأدوات والمعدات التي سيتم استخدامها خلال مران الفريق.
شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول
شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول
شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول
شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول
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