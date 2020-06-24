عودوا إلى رشدكم وحاسبوا المخطئين.. رسائل من رواد السوشيال ميديا إلى نقابة الأطباء

وجه رواد السوشيال ميديا رسائل شديدة اللهجة إلى نقابة الأطباء .





وقال أحد رواد السوشيال ميديا : " مجلس نقابة الأطباء كالنعام يدفن رأسه في الرمال ولحسابات انتخابية يتجاهل الحقائق لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المواطنين وصحتهم".





وكتب آخر : "كان على النقابة التصدى للقله غير المسئولة بأوساط الأطباء والذين يتغيبون عن عملهم بدون أسباب لصالح جهات أخرى ".





واضاف : " كان على النقابة أن تتصدى لهم كما أن هذا لا يقلل من شأن الغالبية العظمى من الأطباء وجهودهم الوطنية في مكافحة المرض وليس الأطباء فقط من دفعوا حياتهم بسبب هذا المرض أثناء تأدية عملهم لكن الجهة الوحيدة التي تتغنى بها كما لو كانت تجامل الشعب المصري هي نقابة الأطباء".





وقال آخر : "على النقابة أن تعود إلى رشدها وإلى الواقع الذي يعلمه المواطن .. إفتحوا مواقع التواصل الإجتماعي وإسمعوا شكاوی المواطنين من هؤلاء القلة .. النقابة تحولت لوعاء فئوی ردئ يحتاج إلى حالة إصلاح وصيانة".