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حوادث

أمن القاهرة يكشف غموض العديد من قضايا السرقة ويضبط مرتكبيها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات وغموض قضايا السرقة وضبط مرتكبيها ، عقب تحريات مكثفة وتقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية:

فقد تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية مسجلة) لقيامها بسرقة (خاتم "مشغولات ذهبية" - مبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق السكنية (التى تعمل بها) كائنة بدائرة القسم، بأسلوب "المغافلة" وقررت قيامها بالإستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وكذا جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم أبوقرقاص بالمنيا) لقيامه بعرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم.

وإعترافه بإرتكاب واقعة السرقة بأسلوب "المغافلة" إبان قيامه بإصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن المشار إليه، وضبط بحوزته (13 خاتم فضة "المستولى عليهم") كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

فيما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وله محل إقامه آخر بحدائق القبة "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة (1500دولار أمريكى- 3900 جنيه- شنيور) من داخل محل نظارات كائن بدائرة القسم.

 وتم بإرشاده ضبط (19000 جنيه من متحصلات السرقة- الشنيور المستولى عليه) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

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