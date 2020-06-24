AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:27 م
محافظ القاهرة يشارك
محافظ القاهرة يشارك في اجتماع مجلس لمنظمة المدن الأفريقية
Advertisements
عبد العزيز جمال
شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد محافظ القاهرة  خلال الاجتماع أن محافظة القاهرة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية، كما أنها تشرفت باستضافة مقر إقليم مدن الشمال وخصصت له واحد من أفضل مبانيها لخدمة أغراض وأهداف المنظمة على النحو اللائق بمكانتها متعهدا بمد المقر باحتياجاته الإدارية والفنية واللوجستية بما يسمح له وللعاملين فيه القيام بأداء أعمالهم على أكمل وجه.

اقرأ أيضا:

وأشاد محافظ القاهرة بنجاح المؤتمر الذي استضافته وزارة التنمية المحلية  فى يونيو ٢٠١٩ تحت عنوان " المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة " بمدينة القاهرة والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية معربًا عن تطلعه ان تحقق اجتماعات اللجنة التنفيذية النجاح المنشود مؤكدا أن المحافظة تضع كافة إمكاناتها في خدمة أهداف المنظمة، كما رحب محافظ القاهرة بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثا للمجلس التنفيذي متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم توقيع اتفاقية المقر والافتتاح الرسمى  والذى كان مقررًا مارس الماضى وتأجل بسبب جائحة كورونا عقب استعادة حركة الطيران بين بلدان المنظمة.

وستناقش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تحديث أنشطة الربع الأول من عام ٢٠٢٠ للأمانة العامة للمنظمة في أفريقيا ومراجعة مدى توافق رؤية المنظمة الإفريقية مع استراتيجية ٢٠٣٠ .

شارك في الاجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ومحمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية ، ولياندر نزو رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وماكورة كوليبالي رئيس شبكة النساء المحلية المنتخبة الإفريقية .
محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران
محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران
محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران
محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران
محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران
محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران
محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران
محافظ القاهرة: افتتاح مقر منظمة الحكومات الأفريقية بعد استعادة حركة الطيران
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطيران الأسبق أمينا عاما للمنظمة العربية للسياحة

ترشيحاتنا

يخلص الجسم من السموم والفضلات ويعزز فقدان الوزن.. 11 فائدة لتناول الليمون

عمره عاما واحدا.. امرأة مسنة تسعل عمدًا في وجه رضيع بعد مشاجرة مع والدته.. شاهد

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

بؤرة مناوئة لمصر.. نقيب الأطباء بلا نخوة وينفذ تعليمات الإخوانية شيرين غالب ومنى مينا

بعد ادعاء اقتحام مسلحين شقته وقتله.. الداخلية: سيدة ونجلها ينهيان حياة الأب في الجيزة

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«الموزة والغطاسة والمقلوبة».. شاهد أغرب سيارات العالم

بفستان أنيق .. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حالة غامضة.. سيدة تكتسب مهارة لا تصدق بعد فقدانها القدرة على التحدث لشهرين