خاص| مد موعد إغلاق مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الجديدة بمصر

وزارة البترول والثروة المعدنية عن مد موعد إغلاق مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الجديدة بمصر، وهي المزايدة العالمية رقم ١ لعام ٢٠٢٠، والتي كانت محددة لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية، وكان من المفترض ان تغلق باب التقديم بها الشهر الجاري. أعلنتعن مد موعد إغلاق مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الجديدة بمصر، وهي المزايدة العالمية رقم ١ لعام ٢٠٢٠، والتي كانت محددة لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية، وكان من المفترض ان تغلق باب التقديم بها الشهر الجاري.





وعلم صدى البلد من مصدر مطلع، أن الظروف الحالية المصاحبة لفيروس كورونا، جعلت الوزارة تقرر مد فترة ال مزايدة ٦٠ يوما جديدا.









هيئة الثروة المعدنية بالصحراء الشرقية، وذلك تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية. وكان وزير البترول قد أعلن في مؤتمر الصحفي بالوزارة للإعلان عن مزايدة التنقيب عن الذهب الجديدة بمصر أن الاراضي المطروحة، هي أماكن ولايةبالصحراء الشرقية، وذلك تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية.





وأضاف الوزير، تضم المزايدة عدة قطاعات أبعاد القطاع الواحد (٨/١ درجة في ٨/١ درجة) حيث تتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي ١٧٠ كيلو متر مربع.









وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس اسامة فاروق رئيس الهيئة، و فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية. حضر المؤتمر الصحفي، المهندس علاء خشب نائبلشئون الثروة المعدنية، والمهندس اسامة فاروق رئيس الهيئة، و فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية.



