بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسى تبهر جمهورها فى أحدث ظهور.. شاهد

ظهرت لقاء الخميسى فى الصور بلوك كاجول , ارتدت بنطلون اسود و توب كات ابيض .

نالت الصور اعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز العليقات كالاتى :

اية الجمال دة

قمر يا حبيبتى

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يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.





"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.



